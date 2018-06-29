О налоговой тайне рассказали в УГД

Законодательно определен исчерпывающий перечень сведений, не относящихся к налоговой тайне.

Что такое налоговое тайна и как она соблюдается налоговыми органами, рассказали в Управлении государственных доходов по Алмалинскому району Алматы, передает Zakon.kz.



Как пояснила руководитель юридического отдела УГД М.Сабурова, налоговую тайну составляют любые полученные органами государственных доходов сведения о налогоплательщике. При этом законодательно определен исчерпывающий перечень сведений, не относящихся к налоговой тайне, охрана которой нормами налогового законодательства не предусмотрена.

«В то же время, комментируемая норма предусматривает определенные условия и требования, соблюдение которых позволяет осуществлять органами государственных доходов передачу третьим лицам сведений, составляющих налоговую тайну, - сказала представитель управления. - Одним из таких требований является наличие письменного разрешения налогоплательщика, в отношении которого передаются сведения».

Кроме того, по ее словам, налоговую тайну вправе получать правоохранительные органы при направлении соответствующих запросов. При этом запрос правоохранительных органов должен направляться в пределах их компетенции и содержать требование о предоставлении сведений об исполнении лицами, совершающими налоговые правонарушения и преступления, налогового обязательства, обязанности налогового агента в установленном порядке. Также обязательным условием данной нормы является необходимость направления указанных запросов в целях преследования по закону лиц, в отношении которых запрашиваются сведения.

Суду органами государственных доходов предоставляются сведения, составляющие налоговую тайну при рассмотрения дел об определении налогового обязательства, обязанности налогового агента, либо при рассмотрении дел об определении ответственности за налоговые правонарушения и преступления.

Судебные исполнители вправе обращаться в органы государственных доходов за получением сведений, составляющих налоговую тайну только в пределах своей компетенции при исполнении исполнительных документов.

Как отметили в управлении, при исполнении исполнительных документов по судебным актам, не вступившим в законную силу, необходимо наличие соответствующей санкции суда. Вместе с тем для получения судебными исполнителями сведений, составляющих налоговую тайну, по вступившим в законную силу судебным актам санкция суда не требуется.

Также органами государственных доходов представляются сведения, составляющие налоговую тайну, налоговым и правоохранительным органам других государств, международным организациям, если это предусмотрено международными договорами (соглашениями) о взаимном сотрудничестве между налоговыми и правоохранительными органами и договорами с международными организациями. Одной из сторон указанных договоров должен выступать Казахстан.

Данная статья также предусматривает иные государственные органы, уполномоченные в получении сведений, составляющих налоговую тайну. Перечень предоставляемых сведений, а также порядок их представления определяются отдельными правовыми актами, изданными такими государственными органами в отдельности, либо совместно с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей.

«Требование о неразглашении сведений, составляющих налоговую тайну, распространяется на должностных лиц, получивших указанные сведения в установленном порядке от органов государственных доходов. Данное обязательство распространяется на должностных лиц, как в период работы, так и после их увольнения», - отметила М.Сабурова.

При этом она отметила, что за несоблюдение требований данной статьи, утрату документов, содержащих налоговую тайну, предусмотрена ответственность.

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