Трансплантацию костного мозга детям будут делать в Казахстане
В скором времени Минздрав больше не будет отправлять детей на трансплантацию костного мозга за границу.
Фото : соцсети29 июня 2018, 17:08
Министр здравоохранения РК Елжан Биртанов на отчетной встрече с населением рассказал об инновационных методах лечения, применяемых в РК, в том числе детей, передает корреспондент Zakon.kz.
«Если в 2012 году впервые шесть трансплантаций делали, то в прошлом году 47 трансплантаций костного мозга, то есть рост идет в 7-8 раз. И мы ожидаем, что в ближайшее 2-3 года мы полностью проблему эту закроем. И перестанем своих детей отправлять за рубеж на трансплантацию костного мозга», - сказал он.
В то же время глава ведомства проинформировал о внедряемых в РК инновационных методах коррекции врожденных пороков.
«Детская кардиохирургическая служба наращивает свой потенциал: в 2017 году проведено более 2,5 тысяч операций по устранению врожденных порок сердца у малышей. Мы научились бороться с таким недугом, как отсутствие наружных слуховых проходов, так реконструктивно - восстановительные операции врожденных пороков развития слуха», - уточнил он.
Наряду с этим был решен вопрос с бесплатным обеспечением детей, болеющих сахарным диабетом, инсулиновыми помпами, позволяющими дозировано использовать инсулин для коррекции показателя глюкозы в крови.
«Министерство заключило меморандум с поставщиками помп о бесплатном обеспечении вновь выявленных больных этим медизделием с 2018 года», - пояснил Е. Биртанов.
Ксения Давыдова, Астана
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