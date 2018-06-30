В Алматинской области найден школьник, пропавший без вести

Разысканный усилиями полиции 16-летний подросток уже возвращен родителям.

Полицейские Карасайского района установили местонахождение пропавшего во вторник школьника, сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу департамента внутренних дел Алматинской области.

Напомним, что 24 июня пропал без вести 16-летний Амиржан Кучаков, который выехал из Туркестанской области погостить к родственникам, проживающим в Алматинской области. Со слов родителей школьника, в последний раз его видели в городе Каскелене. К полицейским отец без вести пропавшего обратился за содействием в поисках.

Полицейские проверили все рынки и базары, расположенные близ Алматы, на одном из которых был установлен парень из Туркестанской области, с которым в последний раз видели пропавшего школьника.

"Он вместе со своим земляком выехал в Туркестанскую область, где гостил у него в селе Амангелды Ордабасинского района. Сообщение сразу же направили родным без вести пропавшего, которые уже с ним встретились и возвратили домой", — рассказали в пресс-службе ДВД региона.

Как выяснилось, на дорожные расходы подросток использовал деньги, вырученные за проданный сотовый телефон.

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