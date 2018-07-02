Ким Чен Ын проехал на Lada Priora

Северокорейский лидер проинспектировал войсковую часть 1524.

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку в уезде Синдо неподалеку от китайской границы, пишет РИА Новости.

Северокорейский лидер проинспектировал войсковую часть 1524, местную тростниковую ферму и другие экономические объекты.

​Судя по опубликованным агентством Yonhap фотографиям, во время проверки Ким Чен Ын передвигался на автомобиле Lada Priora. На одном из снимков видно, как председатель Северной Кореи едет на заднем сидении темно-зеленой машины российского производства.

Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk — НТВ (@ntvru) 1 июля 2018 г.

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