В Мангистау зафиксировали жару до 62 градусов

Спастись от палящего солнца люди пытаются в воде. Но вместе с увеличением числа отдыхающих в прибрежной зоне врачи фиксируют и рост ЧП в море.

В Мангистауской области жара бьет годовые рекорды. Столбики термометров сразу в нескольких районах региона поднялись до отметки 46 градусов, и это в тени, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

На солнце рабочие нефтедобывающих предприятий фиксируют на видео и фото температурные показатели от 52 до 62 градусов выше нуля. Эти цифры уже превысили прошлогодние данные.

В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Переносить сильную жару сложно не только пенсионерам и гипертоникам, но даже животным и птицам. Из-за аномальной погоды птицеферму в Мунайлинском районе даже оснастили кондиционерами. Теперь индюки и куры прохлаждаются под сплит-системами, а во двор выходят только вечерами или чтобы попить.

Удивляет жителей области в этом году не только температура воздуха, но и воды в Каспийском море. Сегодня она достигла 26, а местами 30 градусов. Спастись от палящего солнца люди пытаются в воде. Но вместе с увеличением числа отдыхающих в прибрежной зоне врачи фиксируют и рост ЧП в море.

За сутки в скорую помощь поступило три вызова: захлебнувшийся мужчина скончался до приезда медиков, а вот двух девочек удалось спасти, сейчас они находятся в детской областной больнице.

Мангистаусцам остается лишь запастись терпением, ведь серьезного понижения температуры до конца лета синоптики не обещают. Более того, август может быть еще жарче, чем июль. Незначительно, до 43 градусов, снизится температура воздуха 4 июля. Но уже до конца недели она, по всем прогнозам, снова возрастет. Жителей региона предупреждают, что главное - на солнце не перегреваться и, как один из вариантов, больше времени проводить на море. Хотя городские пляжи и так не страдают отсутствием посетителей. Вечерами здесь, что называется, яблоку негде упасть.

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