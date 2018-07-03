Назначен ректор Академии правоохранительных органов при Генпрокуратуре

Им стал Ергали Мерзадинов.

Распоряжением Главы государства Мерзадинов Ергали Серикбаевич назначен ректором Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Мерзадинов Ергали Серикбаевич родился 9 апреля 1958 года в селе Абай тогдашней Шымкентской области. Окончил Карагандинский государственный университет, Казахский государственный университет им. С.М. Кирова по специальности "Юрист".

Трудовой стаж:

· Рабочий винсовхоза им. Кирова Кировского района (1975-1977);

· Стажер, помощник прокурора, старший следователь прокуратуры Калининского района города Алма-Аты (1982-1986);

· Прокурор следственного управления, заместитель начальника отдела по расследованию особо опасных преступлений Прокуратуры Казахской ССР (1986-1991);

· Заместитель начальника следственного управления Казахской транспортной прокуратуры (1991-1992);

· Прокурор Советского р-на, заместитель прокурора города Алматы (1992-1996);

· Прокурор Северо-Казахстанской области (1996-1997);

· Прокурор города Алматы (1997-2001);

· Прокурор Карагандинской области (01.2001-02.2002);

· Вице-министр внутренних дел Республики Казахстан (02.2002-11.2003);

· Прокурор города Астаны (05.2004-06.2005);

· Заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан (30.06.2005-06.05.2009);

· Главный военный прокурор Республики Казахстан (с 05.2009).

Воинская служба, воинские и специальные звания, классные чины:

· Генерал-лейтенант юстиции (06.05.2013), Государственный советник юстиции 3-го класса (10.1998).

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