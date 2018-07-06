180 квартир получили жители Талдыкоргана в честь 20-летия Астаны

Ключи от заветных квадратных метров получили очередники по 11 категориям.

Во время празднования в парке «Жастар» стало известно о том, что 180 семей получили квартиры к юбилею столицы, передает zakon.kz.

Поздравить горожан с 20-летием Астаны и вручить ключи обладателям квартир приехал аким Алматинской области Амандык Баталов. Он отметил, что этот праздник общенародный, и пусть 20-летие главного города страны запомнится каждому и послужит источником вдохновенной работы на благо Астаны и всех казахстанцев.

- Сегодня Астана – яркий символ нового Казахстана, воплощение свободы и независимости, олицетворение единства и согласия, мира и процветания. Это эпицентр всей экономической и культурной жизни нашей страны, основа глобального сотрудничества с мировым сообществом. Наглядное тому подтверждение – проведение специализированной Международной выставки «Астана ЭКСПО-2017», закрепившей высокий авторитет всей республики, - сказал Амандык Габбасович.

Ключи от заветных квадратных метров получили очередники по 11 категориям. Это дети-сироты, инвалиды, ветераны и работники бюджетной сферы: врачи, учителя.

- Для нашей семьи- это большая радость. Хочу сказать спасибо , Президенту страны и главе нашей области за все, что делается сегодня в стране во благо процветания казахстанцев. Юбилей Астаны запомнятся нам надолго, ведь в этот день сбылась наша мечта. У нас появилась своя крыша над головой. С праздником всех, - поделилась новосел Жазира Тазабекова.

В своем выступлении аким Алматинской области Амандык Баталов, подчеркнул, что Астана с каждым годом становится все краше.

-Главный город страны всё уверенней движется вперед, наращивая потенциал и встречая каждый свой день рождения всё новыми достижениями в социальном, экономическом и культурном развитии. Можно уверенно заявить, что сегодня для всех казахстанцев молодая столица – сердце и душа Казахстана, и мы гордимся ею, - сказал он.

Жители и гости города отметили День столицы ярким представлением, патриотическими песнями и завораживающими танцами.

- Сегодня День рождение нашей столицы, с утра у нас праздничная атмосфера. Желаю нашей столице дальнейшего процветания, - подчеркнула жительница города Куннар Калыбаева.

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