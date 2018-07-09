10 июля стартует запуск ракеты-носителя с Байконура

Транспортный грузовой корабль доставит на станцию необходимые грузы для работы МКС и жизнеобеспечения работающих на орбите двух экспедиций.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс МС-09» минувшим днем была вывезена и установлена на №31 стартовой площадке космодрома Байконур, передает МИА «Казинформ».

Сегодня, 9 июля, на космодроме состоится заседание государственной комиссии, которая должна дать разрешение на заправку ракеты космического назначения компонентами топлива и пуск «Союз-2.1а».

Старт с космодрома Байконур назначен на 10 июля, в 03 часа 51 минуту по времени Астаны. По информации пресс-службы Роскосмоса, прямая трансляция подготовки к запуску и сам пуск космического грузовика «Прогресс МС-09» начнется на сайте и официальной странице госкорпорации в социальной сети «ВКонтакте» за два часа до старта.

Транспортный грузовой корабль доставит на станцию необходимые грузы для работы МКС и жизнеобеспечения работающих на орбите двух экспедиций.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!