Президент направил телеграмму соболезнования Премьер-Министру Японии

Нурсултан Назарбаев заверил Синдзо Абэ, что Казахстан в это трудное время солидарен с Японией.

Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате ливневых дождей и оползней в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

- Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии, а также всему народу Японии, - говорится в телеграмме.

Нурсултан Назарбаев заверил, что Казахстан в это трудное время солидарен с Японией, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.

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