Президент направил телеграмму соболезнования Премьер-Министру Японии
Нурсултан Назарбаев заверил Синдзо Абэ, что Казахстан в это трудное время солидарен с Японией.
Фото : Хабар 249 июля 2018, 18:50
Глава государства с глубокой скорбью воспринял известие о многочисленных человеческих жертвах в результате ливневых дождей и оползней в Японии, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
- Разделяя горечь утраты, выражаю соболезнование тем, кто потерял своих близких и пострадал от стихии, а также всему народу Японии, - говорится в телеграмме.
Нурсултан Назарбаев заверил, что Казахстан в это трудное время солидарен с Японией, и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к своим семьям.
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