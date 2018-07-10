Сагинтаев: В ряде регионов еще не построено ни одного общежития

Только в восьми регионах реализуются поручения по строительству общежитий.

На заседании правительства РК премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев обратил внимание на то, что в девяти регионах РК не выполняется поручение президента РК по строительству общежитий, передает корреспондент Zakon.kz.

«По сфере строительства много замечаний регионам. Как мы видим по итогам полугодия, особенно в июне месяце произошли большие изменения. Несмотря на это, если говорить о жилищном строительстве многоквартирных высотных домов, об их сдаче в эксплуатацию - в Алматинской области 20%, в Атырауской области - 45%, в Жамбылской - 35%, в Кызылординской - нет ни одного дома сданного, в Туркестанской - 31, в городе Алматы - 56%. Прошло полгода, мы до сих пор на уровне 20-30%», - констатировал глава кабмина.

По его словам, при этом необходимые средства все выделены.

«Вы (акимы) докладываете, что работа проводится, выполнена. Если говорить о строительстве общежитий - это поручение главы государства в рамках 5 социальных инициатив. Только в восьми регионах реализуются поручения по строительству общежитий. Акмолинская область, Алматинская, Атырауская, ЗКО, Карагандинская, ВКО, города Астана и Алматы, в других регионах еще не строится ни одного общежития, ни 1 квадратный метр не сдан в эксплуатацию», - сказал Б. Сагинтаев.

«Прошу принять это к сведению», - обратился он к главам регионов и министерств.

Ксения Давыдова, Астана

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