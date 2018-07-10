СМИ узнали о планах Украины возобновить проекты с Россией в области атомной энергетики

Украина за январь — октябрь 2017 года закупила ядерное топливо в России на $244 млн.

Украина намерена возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики, пишет RT со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».

Издание ссылается на письмо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора «Росатома» Кирилла Комарова.

«Учитывая… необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля», — говорится в документе.

В нём отмечается высокий уровень взаимодействия с российской стороной в сфере атомной энергетики, а также перспективы для наращивания двустороннего сотрудничества.

Украина за январь — октябрь 2017 года закупила ядерное топливо в России на $244 млн.

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