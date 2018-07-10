СМИ узнали о планах Украины возобновить проекты с Россией в области атомной энергетики
Украина за январь — октябрь 2017 года закупила ядерное топливо в России на $244 млн.
Фото : © Andrei Solomonov globallookpress.com10 июля 2018, 21:03
Украина намерена возобновить совместные с Россией проекты в области атомной энергетики, пишет RT со ссылкой на украинское издание «Экономическая правда».
Издание ссылается на письмо главы Минэнерго Украины Игоря Насалика в адрес первого заместителя генерального директора «Росатома» Кирилла Комарова.
«Учитывая… необходимость возобновления ряда совместных проектов, в частности проекта по созданию на Украине производства ТВЭЛ, предлагаем провести встречу в Брюсселе с 9 по 12 июля», — говорится в документе.
В нём отмечается высокий уровень взаимодействия с российской стороной в сфере атомной энергетики, а также перспективы для наращивания двустороннего сотрудничества.
Украина за январь — октябрь 2017 года закупила ядерное топливо в России на $244 млн.
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