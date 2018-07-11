В Крыму умер внук Леонида Брежнева

Причиной смерти назван инфаркт.

На 58-м году жизни в Крыму скончался Андрей Брежнев, внук генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева, пишет Газета.ru.

Причиной смерти назван инфаркт. Информацию подтвердил агентству ТАСС председатель местного отделения партии «Родина», от которой Брежнев баллотировался на выборах в Государственную думу 7-го созыва.

Андрей Брежнев — сын советского партийного деятеля Юрия Брежнева, родился в 1961-м году в Москве, работал в государственных структурах, после распада Советского Союза — в коммерческих. В конце 90-х выдвигался в вице-мэры Москвы от ЛДПР, позже создал «Новую коммунистическую партию», зарегистрировать которую не удалось. В 2004—2014-х годах был членом КПРФ, в 2014-м году был избран первым секретарем центрального комитета «Коммунистической партии социальной справедливости» (ЦК КПСС).

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