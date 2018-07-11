Президент поблагодарил алматинцев за подарок столице

В преддверии 20-летия столицы в Астане на улице Алматы открылся новый детский сад.

Глава государства РК Н.А.Назарбаев в письме, адресованном акиму города Алматы Бауыржану Байбек, поздравил всех жителей мегаполиса с 20-летием Астаны и поблагодарил за новый детский сад, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима города.

«Знаменательный юбилей главного города страны, символа независимого Казахстана является нашим общим праздником. В рамках проекта «Регионы в дар Астане» особый подарок столице преподнес и город Алматы. Построенный детский сад «Almaty balabaqshasy» - это современный и многофункциональный образовательный центр, где для полноценного развития детей созданы все условия. Уверен, что детский сад будет не только ведущим дошкольным образовательным учреждением города, но и станет символом дружбы и сотрудничества двух столиц», - подчеркнул Президент РК Н.А. Назарбаев.

Отметим, что в преддверии 20-летия столицы в Астане на улице Алматы открылся новый детский сад «Almaty balabaqshasy» на 240 мест - подарок от первой столицы независимого Казахстана. Каждая из 12 групп стилизована в соответствии с природными пейзажами и архитектурными, историко-культурными достопримечательностями Алматы.

На стенах комнат и устланных коврах изображены алматинские горы, ключевые улицы и проспекты мегаполиса. В основу всех изображений взяты рисунки детей-воспитанников художественной школы имени Кастеева. В свою очередь названия групп связаны с главными «символами» алматинского региона: Медеу, Шымбулак, Коктобе, Алма-Арасан, Тау-Самалы, Ушконыр, Алатау, Алмалы, Жетысу и др.

Каждая возрастная группа оснащена методическими пособиями и детской художественной литературой от издательства «Алматы Кітап», современными игрушками в национальном стиле. Алматинцы подарили новому столичному саду методику «асыкотехнология» с комплектом асыков и методическими пособиями, которая способствует развитию у детей тактического мышления, мелкой моторики рук, точности и ловкости, вырабатывает лидерские качества, логическое мышление, терпение и мотивирует на победу. Сегодня методику данной игры в южной столице применяют порядка 70% дошкольных учреждений с охватом более 30 тысяч детей в возрасте от 4 до 7 лет.

Большое внимание было уделено и наружной отделке. Здание украшено главным символом города-сада – яблоневыми деревьями «Апорт». Для озеленения территории с учетом климатических условий были подобраны морозоустойчивые виды деревьев: сибирская ель, березы, сосны и, конечно же, яблони. На территории детского сада установлены многочисленные детские и спортивные площадки.

Кроме того, в рамках программы Дней культуры Алматы в Астане, посвященных празднованию 20-летия столицы состоялась фотовыставка «Алматы-Астана: Культурный мост» - совместный проект акимата г. Алматы и Общественного фонда «Агентство «Universal Media Service», отражающие вклад деятелей культуры Алматы, творческие традиции знаковых учреждений культуры в становление имиджа новой столицы, а также выставка детских рисунков под эгидой ЮНЕСКО «Дети рисуют мир», утвержденной Генеральной Ассамблеей ООН.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!