Продавцы поддельных справок в Астане нанесли убытков на 25 миллионов тенге

Пострадали из-за действий недобросовестных работников обычные поликлиники столицы.

Специалисты антикоррупционного проекта "Астана - адалдық алаңы" проанализировали процесс выдачи фиктивных медицинских справок в столице, передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Сегодня объявления по оказанию незаконных услуг свободно размещались на рекламных и в социальных сетях. Использование гражданами таких документов без фактического прохождения медицинского освидетельствования ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан, приобретающих эти справки, а также оказывает негативное влияние на безопасное функционирование социально-значимых сфер, таких как образование, организация общественного питания и другие", - рассказала Жазира Жылкышиева, выступая на семинар-совещании по вопросу модернизации медицинской сферы.

Специалисты держали контакт с этими организациями методом "тайного покупателя" и подтвердили сведения о предоставлении фиктивных медицинских справок. Эту информацию они передали в департамент Национального бюро по противодействию коррупции.

"В результате проведенной работы 12 мая антикоррупционной службой Астаны пресечена преступная деятельность группы лиц по изготовлению фиктивных медицинских документов. По минимальным подсчетам лишь по одному выявленному факту, поликлиники столицы недополучают более 25 миллионов тенге в год. Данные средства могли бы пойти на улучшение условии для пациентов, а также на премиальные выплаты сотрудникам медучреждении", - сообщила Жазира Жылкышиева.

По ее словам, в целях комплексного решения проблем, проектный офис направил предложения в Минтруда и Минздрав. В частности, в них речь шла об автоматизации процесса предоставления справок, санитарных книжек, установлении предельной стоимости услуг. Кроме того, Жазира Жылкышиева предложила внести изменения в трудовое законодательство, чтобы определить ответственность работодателя и обязать его проверять подлинность предоставляемых соискателями медицинских документов.

"Астана - адалдық алаңы" является совместным проектом Агентства РК по делам госслужбы и противодействию коррупции и акимата столицы. Он нацелен на развитие антикоррупционной модели поведения граждан через решение задач по повышению качества госуслуг, искоренению бытовой коррупции, создания безбарьерных и комфортных условий для граждан и бизнеса, открытость и прозрачность деятельности госорганов, масштабный общественный контроль.

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