Пляж и диснейленд: как будет выглядеть новый район в Астане

На данный момент активно идет застройка района за ТЦ «Хан Шатыр».

Каждый человек при выборе квартиры старается выбрать район, который считается перспективным и удобным для проживания. На данный момент активно идет застройка района за ТЦ «Хан Шатыр». В связи с этим в РОЮЛ Союз Строителей Казахстана поступают вопросы касающиеся перспектив и планов по данному району.

Можно с уверенностью сказать что район за ТЦ Хан Шатыр является очень перспективным. Один за одним поднимаются дома, строятся школы и детские сады.

Также тут в недалеком будущем сразу за ТЦ «Хан Шатыр» будет расположена парковая зона, где горожане смогут полезно провести свое время всей семьей, занимаясь спортом либо просто отдыхая в парке от городской суеты.

Очень многих горожан интересует судьба озера Талдыколь. На данный момент, озеро полностью очищено, проводится систематическая работа по обеззараживанию озера, соответственно зловоние озера исчезло навсегда. В ближайшие годы на территории озера будет создаваться рекреационная зона(зона отдыха), предназначенная для отдыха горожан.

Недалеко от озера Талдыколь по Коргальджинской трассе вскоре расположится парк «Meruert», который будет казахским Диcнейлендом.

Стоит ли говорить о том, что неприглядный на данный момент район, имеет огромную перспективу развития, а жители проживающие в данном районе будут иметь возможность не затрачивая огромные усилия посещать парковую зону, диснейленд либо пляж на берегу уже чистого и облагороженного озера Талдыколь. Соответственно вкладывать деньги в недвижимость данного района, это выгодное капиталовложение.

"Желаем всем горожанам города успехов, радости и процветания!" - пожелал Исполнительный директор РОЮЛ Союза Строителей Казахстана Карлыгашев Азамат Кайратович.

В статье был использован материал с сайта elorda-info

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