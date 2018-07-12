Как стать финансово грамотным за 90 минут

Свыше 2500 человек посетили семинары и смогли улучшить свои навыки управления личными финансами.

Ваша зарплата расходуется менее чем за две недели? Вы не понимаете, куда уходят ваши деньги? Вы хотите взять бюджет под контроль, но не знаете, как сделать это эффективно? Хотите узнать секреты накопления и приумножения личных финансов состоятельных людей?

Если вы положительно ответили на один и более вопросов выше, то вам будет полезен семинар по финансовой грамотности «Банка Хоум Кредит».

Четвертый год подряд «Банк Хоум Кредит» реализует программу по повышению финансовой грамотности среди населения через организацию бесплатных семинаров по всему Казахстану. За это время свыше 2500 человек посетили семинары и смогли улучшить свои навыки управления личными финансами.

За 1,5 часа сертифицированные бизнес-тренеры Банка разберут для вас такие важные темы как:

- эффективное планирование и управление бюджетом

- где найти мотивацию, чтобы начать сберегать и приумножать свои финансы?

- правильные привычки богатых людей.

- как разобраться в разнообразии банковских продуктов?

- персональная кредитная история. Как ею управлять?

14 июля семинары пройдут в городах Алматы, Актау и Кызылорда.

Время проведения семинаров: с 10:00 до 11:30.

Адреса:

г. Алматы – пр. Назарбаева 248;

г. Кызылорда – ул. Айтеке Би 21;

г. Актау - 12 мкр. 73 здание (позади 21 дома).

Участие в семинаре бесплатное, но количество мест ограничено!

Для регистрации пройдите по ссылке - регистрация онлайн.

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