Брат погибшего у бара "Чукотка" обжаловал замену наказания Кузнецову

Он просит суд отменить постановление о замене неотбытого срока на штраф.

Суд восстановил срок 15 дней для обжалования постановления Капшагайского городского суда о замене Александру Кузнецову неотбытого наказания на штраф, передает Zakon.kz.

14 июня 2018 года в Капчагайском городском суде Кузнецов и его адвокат Алма Мусина ходатайствовали о замене неотбытой части наказания на более мягкий вид. Суд, выслушав осужденного, его адвоката и прокурора принял положительное решение и заменил неотбытый срок на штраф. Сторона потерпевших на этом заседании не присутствовала. 2 июля по истечении 15 дней, когда постановление вступило в законную силу, Кузнецов вышел на свободу.

Как рассказала позже Мусина, брат погибшего Даулет Мураткалиев участвовал на первом заседании в Капшагайском городском суде, где ходатайство Кузнецова было возвращено на доработку по его просьбе. Сам Мураткалиев в Facebook написал, что суд прошел без них и они будут обжаловать его решение.

Накануне стало известно, что Мураткаливу восстановили 15 дней, положенные законом на обжалование.

"Учитывая, что потерпевший не участвовал в судебном заседании по данному делу, им не получено извещение и постановление, в целях соблюдения прав потерпевшего, суд считает необходимым восстановить срок для обжалования судебного акта...", - сказано в постановлении Алматинского областного суда.

После этого Мураткалиев внес частную жалобу в Алматинский областной суд на постановление Капшагайского городского суда. Потерпевшая сторона считает, что данное постановление было незаконным и необоснованным, просит отменить его и отказать Кузнецову в удовлетворении ходатайства о замене неотбытого срока на штраф.

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