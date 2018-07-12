Глава КС РК встретился с коллегами из европейских стран

В работе конференции приняли участие делегации органов конституционного контроля более 40 стран.

Председатель Конституционного Совета Кайрат Мами 12-13 июля 2018 года принял участие в международной конференции «Конституционные суды: гарантия демократического общества», посвященной 25-летию Конституционного Суда Андорры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КС.

В работе конференции приняли участие делегации органов конституционного контроля более 40 стран, а также представители Европейской комиссии к демократии через право Совета Европы (Венецианской комиссии) и региональных ассоциаций органов конституционной юстиции.

Как отмечается, предметом обсуждений были вопросы обеспечения верховенства Конституции, механизмов взаимодействия ветвей власти в этом процессе, национальные и международные инструменты защиты прав и свобод человека и укрепления независимости конституционных судов.

На официальных мероприятиях К.Мами также представлял в качестве ее руководителя Конференцию органов конституционного контроля стран новой демократии.

В рамках форума председатель Конституционного Совета Казахстана провел двусторонние встречи с главными судьями конституционных судов ряда европейских стран.

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