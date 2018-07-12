Агентство по делам госслужбы защищает инвестиционные проекты от коррупционеров

Агентство обеспечивает стерилизацию вокруг инвестиционного проекта от всех коррупционных преступлений. Сопровождение идет по принципу 24 на 7.

Агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции защищает инвесторов от коррупционных рисков. Об этом сегодня на брифинге рассказал директор департамента антикоррупционной политики Данияр Сабырбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

"Мы меняем философию, мы пошли по принципу предотвращения, то есть к действенной профилактики. Это непосредственно воздействие на процессы", - сказал он.

По его словам, у агентства есть возможность анализировать коррупционные преступления и видеть, где есть самые большие риски в совершении правонарушений.

"Мы не ждем, пока свершится факт. Мы предупреждаем госорганы и государственных служащих, что тот или иной предприниматель или инвестор идет под нашим сопровождением, - пояснил Сабырбаев. - Сопровождение оформляется в виде заключение с проектным офисом соглашения о сопровождении того или иного, как правило, инвестиционного проекта".

Сопровождение идет по принципу 24 на 7. Агентство обеспечивает стерилизацию вокруг инвестиционного проекта от всех коррупционных преступлений.

Татьяна Ковалева, Астана

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