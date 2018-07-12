Директор "Тұрғын үй Шымкент" задержан за взятку в 5,1 млн тенге

Сумма составляет 15% от выделенных 34-х млн. тенге на проведение подрядных работ.

Официальный представитель Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Нурлан Жахин рассказал о коррупционных преступлениях в Туркестанской области, передает корреспондент Zakon.kz.

В Туркестанской области уличены во взяточничестве директор подведомственного акимату Шымкента предприятия - ТОО "Тұрғын үй Шымкент" Мухамбетжан и его заместитель Бакбергенов. Указанные лица подозреваются в получении незаконного вознаграждения в сумме 5,1 млн.тенге за заключение договоров на проведение подрядных работ по ремонту жилых домов в Шымкенте в рамках реализации госпрограмм "Модернизация ЖКХ" и "Нұрлы-жер". В целом это составляет 15% от выделенных 34-х млн. тенге на проведение подрядных работ.

Там же пресечена преступная деятельность заместителя руководителя областного департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Таштанова.

"Он подозревается в том, что в сговоре со своими подчиненными, а именно руководителем отдела Ажибековым и главным специалистом Егембергеновым, на системной основе получал взятки в общей сумме 1,4 млн. тенге за непривлечение к ответственности организаций - нарушителей законодательства о конкуренции. В настоящее время с санкции суда Таштанов арестован. Проводится следствие", - сказал Жахин.

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