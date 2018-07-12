В Павлодаре стартовал международный кинофестиваль "Ertis Cinema"

На участие в фестивале игрового и документального кино поступило более 200 заявок из 20 стран мира.

На родине основателя казахстанского кинематографа Шакена Айманова начался I Международный кинофестиваль «Ertis Cinema». Почетными гостями фестиваля стали режиссер Ермек Турсунов, актер Фархат Абдраимов и другие представители отечественного кино, передает pavlodarnews.kz.

Церемония открытия фестиваля состоялась в городском дворце культуры им. Естая. Как и полагается на кинофестивалях, члены жюри и участники прошли по красной дорожке. Одним из первых гостей стал глава Союза кинематографистов Казахстана Ермек Турсунов, который председательствует в жюри фестиваля.





- Я уже просмотрел несколько конкурсных фильмов, среди них есть очень сильные, интересные картины, - сказал он. – Очень рад, что представлены работы молодых режиссеров, среди которых много талантливых с большим будущим.

Всего на участие в фестивале игрового и документального кино поступило более 200 заявок из 20 стран мира. Первым на суд жюри и зрителей предстанет фильм «Raven» иракского режиссера Шукри Махмуда.



В своем приветственном слове заместитель акима Павлодарской области Мейрам Бегентаев отметил, что кинофестиваль не случайно проходит именно в Прииртышье, ведь именно здесь родился выдающийся актёр и режиссёр Шакен Айманов.

- Буквально в прошлом году у нас была яркая победа на кинофестивале в Софии - фильм Людмилы Лебедевой «Мангашлык» получил гран-при, - сказал он. - После этого к команде режиссёра присоединились её единомышленники и стали продумывать идею проведения кинофестиваля. С ней любители кино обратились к акиму Павлодарской области Булату Бакауову, он эту затею одобрил.

Кинофестиваль пройдет в течение трех дней. Победителей фестиваля объявят во время церемонии закрытия 14 июля на набережной Ertis Promenade.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!