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Сагинтаев провел совещание по вопросам привлечения инвестиций и развития индустриализации

Также обсуждалась налоговая политика.

Фото : primeminister.kz12 июля 2018, 18:49

Сегодня в Үкімет үйі премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев провел совещание по вопросам текущего статуса работ в рамках проектного управления Третьей модернизации Казахстана. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьера.

В ходе совещания обсуждены основные индикаторы роста за первое полугодие и резервы дальнейшего развития по таким направлениям как привлечение инвестиций, оборонная и аэрокосмическая промышленность, налоговая политика, базовая индустрия. Также были рассмотрены вопросы проектного управления акиматами Акмолинской области и г. Алматы.

В частности, были заслушаны отчеты по достижению целевых индикаторов за 6 месяцев текущего года и планах на второе полугодие министра оборонной и аэрокосмической промышленности Б. Атамкулова по вопросам курируемой отрасли, министра по инвестициям и развитию Ж. Касымбека по привлечению инвестиций и развитию базовой индустриализации, а также министра финансов Б. Султанова по повышению собираемости налогов.

Акимы Акмолинской области М. Мурзалин и г. Алматы Б. Байбек доложили о принятых мерах и планах на 2018 год по развитию транспорта и логистики, АПК, туризма, торговли, сфер образования, здравоохранения, массового предпринимательства, проведения индустриализации, цифровизации, привлечения инвестиций и обеспечения производительной занятости.


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