«Стрип-жорга» в купальниках возмутила Казнет

Национальный танец исполнили возле бассейна.

Размещенный в Казнете видеоролик с танцующими людьми вызвал шквал возмущения, передает Zakon.kz.

Казахский национальный танец кара жорга исполнили люди возле бассейна. Они были в купальных костюмах

Сначала на площадку вышли трое парней, которые начали танцевать, поом к ним присоединились четыре девушки. Зрители аплодировали.

Некоторые пользователи Сети поддерживают танцоров, но есть и те, кто активно критикует, предлагает наказать и оштрафовать за «неподобающий вид».

«Это стрип-жорга, бесстыжие?», - написал комментатор.

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