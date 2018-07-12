В Казахстане подешевели огурцы и помидоры

В целом упали цены на сельхозпродукты.

В Казахстане продукция сельского хозяйства, реализованная сельхозформированиями, в июне 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года повысилась на 0,2 процента, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по статистике Министерства национальной экономики РК.

В отчетном периоде продукция животноводства подорожала на 0,9 процента, а продукция растениеводства - подешевела на 0,2 процента. С начала этого года цены на просо повысились на 5,8 процента, овес - на 4,2 процента, рис - на 2,3 процента, пшеницу - на 1,2 процента, ячмень - на 0,6 процента, а на гречиху - понизились на 9,6 процента, рожь - на 1,4 процента, кукурузу - на 0,1 процента.

Огурцы закрытого грунта подешевели на 30 процентов, помидоры закрытого грунта - на 15,7 процента, репчатый лук и столовая морковь - на 6,1 процента, картофель - на 3,9 процента, столовая свекла - на 2,7 процента, а капуста подорожала на 2 процента.

Сушеный горох подешевел на 10,1 процента, а семена подсолнечника подорожали на 0,3 процента, соевые бобы - на 0,1 процента.

Цены на мясо птиц повысились на 11,2 процента, крупного рогатого скота - на 2,4 процента, лошадей - на 2 процента, овец - на 1,2 процента, свиней - на 0,8 процента.

Сырое молоко подорожало на 1,8 процента, а яйца подешевели на 19 процентов.

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