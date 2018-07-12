Работу автоЦОНа в Петропавловске парализовала фейковая новость

Появились слухи о водительских правах за 20 тысяч тенге.

В автоЦОНе Петропавловска 12 июля случился настоящий аншлаг. Строители повредили кабель, и учреждение осталось без электричества. А тут еще появилась фейковая новость о предстоящем повышении стоимости водительского удостоверения. Автовладельцы отреагировали быстро и ринулись за новыми правами, но оказались в западне, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал КТК.

На улице жара, в помещении, где не работают кондиционеры, духота и очереди недовольных автовладельцев. Тема для разговора одна – о том, как плохо работают чиновники. Люди стоят и сидят в очередях с раннего утра, кто-то продал машину, кто-то купил, кто-то меняет права.

Размеренную работу учреждения нарушили строители – три дня назад повредили кабель. Свет выключился, и работа остановилась. Сейчас электричество подает генератор.

Сами чиновники винят не столько строителей, сколько самих автовладельцев: якобы те поверили ложной информации из соцсетей, и дружно ринулись штурмовать автоЦОНы.

Серик Бейсенов, зам. директора филиала по СКО госкорпорации «Правительство для граждан»:

- Кто-то фейково скинул, что водительское удостоверение будет стоить 20 тысяч тенге, вот люди и пошли. А так мы всем объясняем, что все в обычном режиме.

Водительское удостоверение по-прежнему будет стоить три тысячи тенге. Но людей уже не остановить. Информация расходится быстро, и очередь растет.

В автоЦОНе заверили, место повреждения электрического кабеля уже нашли, и вот-вот должны починить.

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