В Приаралье прошел IV слет рыбаков

В ходе слета за вклад в развитие рыбной отрасли ряд работников и ветеранов были награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами министерства сельского хозяйства РК и акима области.

Сегодня в Аральском море в год вылавливается до 8 тысяч тонн рыбы, работают 8 рыбоперерабатывающих завода, рыбная продукция поставляется в Россию, Грузию, Азербайджан, Данию, Польшу и Китай, сообщает пресс-служба акима Кызылординской области.

В IV слете рыбаков приняли участие аким области Крымбек Кушербаев, депутаты Мажилиса Парламента РК, представители министерства сельского хозяйства, Международного фонда спасения Арала, ветераны отрасли и делегации из Актюбинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской областей, а также из России. Напомним, что в Димитровграде Ульяновской области построен рыбоперерабатывающий завод, где используется аральская рыба.

"В рамках реализации "проекта века" по спасению северной части Арала, инициированного Главой государства, в Приаралье вновь возрождена рыбная отрасль, которая успешно развивается из года в год. Земля Приаралья может по праву гордиться не только своими полезными ископаемыми - нефтью, ураном, цветным металлом, рисом, мясной продукцией, но и аральской рыбой. Мы возродили слет рыбаков превратив его вновь в площадку для обмена опытом и обсуждения вопросов по дальнейшему развитию рыбной отрасли, - сказал аким области.

Отметим, что сегодня в Аральском море в год вылавливается до 8 тысяч тонн рыбы. За последние 5 лет улов рыбы в регионе возрос в 2 раза. С 2013 года построено 4 рыбоперерабатывающих завода, всего в области функционируют 8 таких заводов, 4 из них имеют еврокоды для экспорта рыбной продукции в Европу. Рыбная продукция экспортируется в Россию, Грузию, Азербайджан, Данию, Польшу и Китай. По сравнению с 2012 годом экспорт рыбной продукции увеличился в 8 раз. За 6 месяцев 2018 года отмечен прирост экспорта рыбной продукции на 32%.

В ходе слета за вклад в развитие рыбной отрасли ряд работников и ветеранов были награждены медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами министерства сельского хозяйства РК и акима области.

В ходе визита в регион премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева в марте текущего года, на совещании в Аральске были обсуждены вопросы развития рыбного хозяйства и реализации второй фазы проекта "Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря" (РРССАМ-2), в результате было принято решение начать реализацию 4-х компонентов РРССАМ-2. В рамках проекта начаты работы по комплексному ремонту Кызылординского гидроузла, по укреплению защитных дам и спрямлению русла реки в Жалагашском, Кармакшинском районах, строительства моста около населенного пункта Бирлик Казалинского района. Кроме того, принято решение по укреплению Кокаральской дамбы и восстановлению ответвлений дельты реки через озера "Карашалан" и "Тущы". Эти мероприятия позволят укрепить Кокаральскую дамбу, увеличить объем воды и снизить ее засоленность.

Вместе с тем, в прошлом году на состоявшемся впервые в Кызылорде Международном Аральском форуме устойчивого развития было принято решение объявить 26 марта - дату создания Международного фонда спасения Арала - Днем Аральского моря, в этом году в рамках 25-летия Фонда в области впервые был отмечен этот день.

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