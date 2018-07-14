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О метеоусловиях на 14 июля рассказали метеорологи

В большинстве городов сложится благоприятная обстановка.

Фото : kazpravda.kz14 июля 2018, 06:37

В субботу, 14 июля, в большинстве городов Казахстана метеорологические условия будут благоприятными, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Не ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха в Актау, Алматы, Актобе, Караганде, Костанае, Кызылорде, Кокшетау, Павлодаре, Петропавловске, Талдыкоргане, Таразе, Усть-Каменогорске.

В Атырау, ночью в Астане, Уральске, Шымкенте ожидаются неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха.

Прогноз о неблагоприятных метеорологических условиях представляет собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха.


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