Лавров рассказал Ларри Кингу о создании нового оружия в России

Российский политик дал развернутое интервью известному американскому тележурналисту.

Россия не собирается ни на кого нападать, но хочет быть хорошо защищенной от любой атаки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу.

Лавров напомнил, что, когда в 2002 году президент России Владимир Путин назвал односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) ошибкой, президент Джордж Буш-младший ответил, что система ПРО США не будет направлена против РФ.

"И сказал, чтобы мы поступали, как хотим в ответ на выход США из договора, что они тоже будут считать, что наши действия направлены не против них", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, шаги Вашингтона привели к тому, что Россия начала разрабатывать новые вооружения, способные преодолевать ПРО США.

"Потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединенных Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом. Такое сочетание вводит в большое искушение, поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации - не более того", - пояснил Лавров.

"Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас", - резюмировал российский министр.

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