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Лавров рассказал Ларри Кингу о создании нового оружия в России

Российский политик дал развернутое интервью известному американскому тележурналисту.

Фото : сайт МИД РФ14 июля 2018, 08:00

Россия не собирается ни на кого нападать, но хочет быть хорошо защищенной от любой атаки. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу.

Лавров напомнил, что, когда в 2002 году президент России Владимир Путин назвал односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО) ошибкой, президент Джордж Буш-младший ответил, что система ПРО США не будет направлена против РФ.

"И сказал, чтобы мы поступали, как хотим в ответ на выход США из договора, что они тоже будут считать, что наши действия направлены не против них", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, шаги Вашингтона привели к тому, что Россия начала разрабатывать новые вооружения, способные преодолевать ПРО США.

"Потому что не хотим оказаться в ситуации, когда мы будем безоружны перед лицом Соединенных Штатов, обладающих стратегическими вооружениями и стратегическим противоракетным щитом. Такое сочетание вводит в большое искушение, поэтому мы постарались как-то защитить свою безопасность в этой ситуации - не более того", - пояснил Лавров.

"Мы не собираемся ни на кого нападать, но хотим быть хорошо защищены от любой атаки, направленной против нас", - резюмировал российский министр.


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