Новые кадровые назначения в Казахстане

Обзор назначений за неделю с 9 по 14 июля.

Минувшая неделя ознаменовалась рядом кадровых назначений в Минсельхозе РК и местных исполнительных органах, передает Zakon.kz.

Указом Главы государства Асанов Жандос Ануарович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Туркменистан.

Жандос Асанов родился в 1969 году. Образование: Алма-Атинский педагогический институт иностранных языков.

Трудовой стаж: Референт Министерства иностранных дел Республики Казахстан, атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Пакистане, первый секретарь, руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан, консультант протокола Президента Республики Казахстан, руководитель протокольной службы - заместитель заведующего секретариатом премьер-министра Республики Казахстан, первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании; директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (08.2004-03.2006); Исполнительный директор Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам воздействия в Азии (03.2006-08.2008); Советник-посланник Постпредства Республики Казахстан при ОБСЕ (2008-2009); Заместитель главы офиса ОБСЕ в городе Минске, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в Бельгии (2009-2012); Заместитель руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан (01.2012-01.10.2013); Генеральный секретарь Парламентской Ассамблеи Тюркоязычных государств (с 01.10.2013).

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Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2018 года Бейсенгалиев Берик Турсынбекович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович родился 12 февраля 1966 года в Костанайской области.

Образование, специальность (квалификация), лицензии: Карагандинский государственный университет (1990). Экономист Карагандинский государственный университет (2000). Юрист.

Трудовой стаж: Преподаватель Карагандинского государственного университета (1990); Аспирант Карагандинского государственного университета (1990-1994); Главный бухгалтер КП «Компьютерные лечебно-диагностические системы» (1994-1995); Дилер управления дилинга АБ «Казкоммерцбанк» (1995-1996); Заместитель начальника Карагандинского управления «Alem Bank «Kazakhstan» (1996-1997); Начальник Акмолинского филиала ЗАО «Банк Туран-Алем» (1997-1998); Директор филиала АО «Алматинский торгово-финансовый банк» города Астаны (1998-2004); Управляющий директор, первый заместитель председателя правления АО «АТФБанк» (2004-2006); Генеральный директор инвестиционной компании «Astana Capital Investment Group» (2006-2009); Заместитель председателя правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (01.2009-04.2011); Руководитель АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» (04.2011-09.2012); Директор по развитию бизнеса Фонда АО «Самрук-Қазына» (09.2012-01.2016); Управляющий директор по оптимизации активов АО «Самрук-Қазына» (с 01.2016).

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Назначены акимы двух районов Шымкента.

Каратауский район возглавил Исамидин Кантуреев. Он родился в 1984 году, по образованию юрист, экономист. Трудовой путь начал в 2005 году с работы экономистом в компании. В 2008-2009 годах - оператор Национального центра по управлению персоналом государственной службы и центра тестирования кадров категории Е. С апреля 2009 года был аналитиком департамента информационного мониторинга и обеспечения контроля Агентства по делам госслужбы РК. С 7 апреля 2016 года занимал должность заместителя акима Каратауского района.

Акимом Аль-Фарабийского района стал Габит Мауленкулов. Он родился в 1977 году, по образованию юрист. Трудовой стаж начал в 2000 году специалистом Каспийской экологической прокуратуры г. Атырау, был исполняющим обязанности помощника прокурора Каспийской экологической прокуратуры, а затем Атырауской природоохранной прокуратуры. С 2001 года работал юристом в ТОО «Астана Интернационал», занимал ряд должностей в аппарате Верховного суда РК. С 18 августа 2016 года возглавлял акимат Каратауского района Шымкента, а в марте 2018 года был назначен заместителем акима Шымкента.

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Приказом министра финансов РК от 10 июля 2018 года Алибек Тилегенов назначен руководителем Департамента государственных доходов по Туркестанской области.

Тилегенов Алибек Балыкбаевич родился 11 августа 1961 года в Мактааральском районе Чимкентской области КазССР. В 1983 году обучался в Казахском сельскохозяйственном институте Ордена трудового Красного Знамени по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства», а 1996 году окончил Национальную высшую школу государственного Управления при Президенте РК по специальности «Государственное управление». Кроме того, в 2004 году окончил Кызылординский Государственный Университет имени Коркыт Ата по специальности Правоведение.

Трудовой стаж начал с работы бухгалтером отделения «Трудовосток» совхоза Коммунизм Мактааральского района Южно-Казахстанской области (1983); работал экономистом, старшим экономистом в различных организациях. Затем заместителем начальника управления налогового законодательства государственной налоговой инспекции Минфина РК, начальником управления инспектирования и контроля исполнения Департамента Министерства государственных доходов РК, заместителем председателя Налогового комитета по Карагандинской области, председателем Налогового комитета по Кызылординской области (1996-2005); экспертом департамента финансово-экономической службы АО «КазМунайГаз-Консалтинг», советником президента АО «КазМунайГаз-Консалтинг», финансовым директором ТОО «Словказстрой-А», директором ТОО «Top KZ», начальником отдела по налоговым вопросам ТОО «Казахтуркмунай», директором корпоративного фонда «Байтерек» (2005-2009); заместителем начальника Налогового департамента по Жамбылской области, начальником Налогового Управления по городу Шымкент (2009-2011); руководителем налогового департамента по Кызылординской области (12.2011-11.2014); руководителем Департамента государственных доходов по Мангистауской области (с 11.2014-07.2018).

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Ирак Елекеев избран главой республиканской палаты частных судебных исполнителей РК.

Ирак Елекеев родился в 1947 году. В 1977 году окончил Казахский государственный университет им. Кирова по специальности «юрист-правовед».

Трудовой стаж: рабочий, электромонтер, электрик, слесарь в управлении рабочего снабжения в поселке Аксуек Джамбулской области, слушатель рабфака КазГУ имени Кирова (1963-1972); Стажер, судья Мангышлакского областного суда, заместитель начальника отдела юстиции Мангышлакской области (1977-1988); Начальник Гурьевского (Атырауского) областного управления юстиции (1988-1995); Руководитель Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан (12.1999-13.02.2002); Вице-министр юстиции Республики Казахстан (13.02.2002-31.05.2003); Советник Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан (06.2003-12.2004); Первый заместитель Председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (12.2004-04.2007); Заместитель Председателя Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (04.2007-31.01.2008); Председатель Комитета по судебному администрированию при Верховном Суде Республики Казахстан (31.01.2008-09.2009); Журналист АО «Агентство «Хабар» (01.2012-07.2018); Председатель правления Республиканской палаты частных судебных исполнителей РК (с 07.2018).

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