Карагандинские борцы сразились с соперниками из США

Такие соревнования в Казахстане проводятся впервые.

13 июля в Караганде состоялась первая матчевая встреча по вольной борьбе студенческой сборной Соединенных Штатов Америки и команды Карагандинской области, передает NV.kz.

Спортивные состязания проходят в областной специализированной школе для одаренных в спорте детей имени Алии Молдагуловой. Такие соревнования в Казахстане проводятся впервые.

Все спортсмены из США являются победителями и призерами чемпионатов среди студентов университетов. Руководитель делегации – Джон Петерсон, серебряный призер Олимпийских Игр (Мюнхен 1972 г.), чемпион Олимпийских игр в Монреале (1976 г.). Главный тренер команды гостей — Стив Баррет, призер Чемпионата мира, многократный победитель первенств США.

Карагандинцы тепло встретили почетных заморских гостей и по традиции подарили им казахские чапаны.

Спортсмены, представляющую Карагандинскую область, являются победителями и призерами республиканских чемпионатов.

Торжественное открытие состязаний и первая матчевая встреча состоялись 13 июля. В соревнованиях борются 22 спортсмена: по 11 с каждой команды. Вторая матчевая встреча состоится 15 июля, результаты опубликуем позднее.