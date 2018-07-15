Ученые рассказали об опасном влиянии пасмурной погоды

Исследования проводились в США.

Учёные из Бингемтонского университета (США) рассказали, что недостаток солнечного света и пасмурная погода могут cпровоцировать развитие или обострение симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), пишет «Российская газета» со ссылкой на EurekAlert. В числе симптомов – тревожность, навязчивые состояния и нарушение сна.

«У людей, которые живут в малосолнечных регионах, часто не получается синхронизировать свои циркадные часы, что приводит к усилению симптомов ОКР. А вот жизнь в местах, где редко бывает пасмурная погода, определённо связана с более низкими показателями ОКР», – сказала профессор Мередит Коулз.

ОКР характеризуется периодическим возникновением пугающих и странных мыслей (обсессий). Избавиться от них человек пытается такими же навязчивыми, монотонными и зачастую бессмысленными действиями (компульсиями): бесконечным мытьём рук, пересчитыванием и выравниванием предметов и так далее.

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