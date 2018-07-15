Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Ученые рассказали об опасном влиянии пасмурной погоды

Исследования проводились в США.

Фото : astrakhan-24.ru15 июля 2018, 13:46

Учёные из Бингемтонского университета (США) рассказали, что недостаток солнечного света и пасмурная погода могут cпровоцировать развитие или обострение симптомов обсессивно-компульсивного расстройства (ОКР), пишет «Российская газета» со ссылкой на EurekAlert. В числе симптомов – тревожность, навязчивые состояния и нарушение сна.

«У людей, которые живут в малосолнечных регионах, часто не получается синхронизировать свои циркадные часы, что приводит к усилению симптомов ОКР. А вот жизнь в местах, где редко бывает пасмурная погода, определённо связана с более низкими показателями ОКР», – сказала профессор Мередит Коулз.

ОКР характеризуется периодическим возникновением пугающих и странных мыслей (обсессий). Избавиться от них человек пытается такими же навязчивыми, монотонными и зачастую бессмысленными действиями (компульсиями): бесконечным мытьём рук, пересчитыванием и выравниванием предметов и так далее.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты