Участки земли на улице Розыбакиева в Алматы находятся в банковском залоге

Городские власти уже занялись проблемным вопросом.

Строительство объектов на улице Розыбакиева Бостандыкского района Алматы невозможно. Как выяснилось, земельные участки находятся в банковском залоге, сообщает Zakon.kz.

По словам руководителя управления земельных отношений города Алматы Алтынбека Ахметова, городские власти уже занялись проблемным вопросом.

"Действительно, сейчас в городе и на улице Розыбакиева в том числе есть земельные участки, которые не застраиваются, но все эти участки находятся в качестве залога в банках по очень высокой залоговой стоимости. Эти земли даже на рынке не стоят столько, по какой сумме они были заложены. Банк, исходя из своего функционала, не строитель, он ищет партнёров и инвесторов. По поводу улицы Розыбакиева нами ведётся работа с банками, с фондом проблемных кредитов, у нас уже есть определённые победы. В следующем году мы начнём проект по созданию музея под открытым небом, мы уже договорились по обмену земельным участком, так что работа скоро предстоит. Скверы и дороги, запланированные городом, они будут", – сообщил Алтынбек Ахметов.

В управлении рассказали, что в 2017 году для госнужд в Алматы изъяли 221 земельный участок. Только за 6 месяцев 2018 года для расширения дорог и строительства развязок у населения истребовали 109 земельных участков.

Ахметов отчитался, что только за 2017 год суды рассмотрели 470 гражданских исков по проблемным вопросам с изъятием земель.

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