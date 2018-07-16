В Атырауской области осуждена браконьерская ОПГ, включавшая в себя более 50 человек

В целом же, криминогенная ситуация в области характеризуется снижением преступности на 25%.

В прокуратуре Атырауской области состоялось заседание коллегии, на котором подведены итоги работы за первое полугодие 2018 года, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Отмечено, что криминогенная ситуация в области характеризуется снижением преступности на 25% (с 4874 до 3668).

Принятые меры по профилактике и предупреждению преступности позволили снизить количество краж на 28,6% (с 2900 на 2072), а хулиганство на 55% (с 192 на 87).

По результатам усиления надзора в местах отбывания наказания осужденных путем проведения совместных проверок из незаконного оборота изъято более 70-ти сотовых телефонов, WI-fi модемы, пресечено 12 фактов попыток доставки наркотических веществ.

К примеру, 19.03.2018 года в учреждении УГ-157/9 ДУИС по Атырауской области в ходе проверки автомашины марки «Газель» в багажном отсеке в банках с красками обнаружены 6 сотовых телефонов и их комплектующие, Wi-Fi модем, а также пакет с наркотическим веществом.

В рамках защиты экономических интересов государства в бюджет взыскано свыше 432 млн. тенге. Защищены права более 67 тыс. лиц (в т.ч. конституционные – 1 398 граждан).

В сфере госзакупок, целевого расходования и использования средств Нацфонда установлены факты растраты и хищения бюджетных средств, а также уклонения от уплаты налогов на сумму более 600 млн. тенге.

Внесены акты надзора, 5 материалов зарегистрированы в ЕРДР, проводятся досудебные расследования.

В сфере трудовых правоотношений прокуроры защитили права более 5 тыс. человек, работавших в несоответствующих санитарным и пожарным нормам условиях. После проверки рабочие получили возможность на доплаты за вредность более чем на 100 млн. тенге.

Совместно с заинтересованными органами усилена борьба с браконьерством. Преступления в сфере незаконного оборота рыбы и рыбной продукции снизились на 55% (с 179 до 79).

Например, обезврежена деятельность преступной группы из работников одной из промысловых кооперативов, сотрудника рыбной инспекции и инспектора РГУ «Природный резерват «Акжайык». Данные лица промышляли незаконным выловом рыб частиковых пород и вывозом ее за пределы страны.

По указанному факту осуждено 56 человек, в том числе 47 рыбаков, 5 приемщиков, 4 должностных лица, которым назначены наказания в виде лишения свободы (от 8 до 10 лет).

На начальном этапе пресечена деятельность застройщика привлекающего средства дольщиков для строительства жилого дома, путем размещения недостоверной рекламы. Материалы зарегистрированы в ЕРДР, проводится досудебное расследование.

По актам прокуроров в судебном порядке принудительно отменены тарифы 7 монополистов и введены временные компенсирующие тарифы. Тем самым, защищены права 57 тыс. граждан и более 900 предпринимателей.

Так же, 4 тыс. предпринимателей освобождены от обязательства по внесению 100% предоплаты за электроэнергию. В соответствии с ч.1 ст. 488 Гражданского кодекса потребитель уплачивает за фактически потребленную энергию, т.е. требование монополиста о выплате 100% предоплаты является незаконным.

В рамках проводимой работы по защите материальных интересов государства предотвращены необоснованные потери бюджета на сумму свыше 413 млн. тенге.

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