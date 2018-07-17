Троих участников Pussy Riot арестовали на 15 суток за акцию на финале ЧМ

Четверо участников Pussy Riot выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией.

Участников Pussy Riot Ольгу Курачеву и Петра Верзилова, которые выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу, арестовали на 15 суток, передает корреспондент Дождя.

Их признали виновными по ч.3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Ранее 16 июля по той же статье КоАП и на такой же срок была арестована другая участница акции — Вероника Никульшина.

Четверо участников Pussy Riot выбежали в полицейской форме на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между Хорватией и Францией.

На них составили административные протоколы. Всем четверым, помимо ст.20.31 КоАП РФ, вменяют нарушение по ст.17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов). Как написал ранее РБК, полиция проверяет акцию на наличие признаков уголовного преступления.

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