Химические заводы отрицают свою причастность к запаху гари в Таразе

На химических предприятиях региона с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду разработан ряд природозащитных мероприятий.

На задымление и запах гари жалуются жители юго-западной части Тараза, передает МИА «Казинформ».

Напомним, с начала июля в различные инстанции начали обращаться жители Тараза с жалобами на невыносимый запах гари. Эта тема активно обсуждается и пользователями социальных сетей в группах Тараза. Как возможный источник запаха называют завод минеральных удобрений ТОО «Казфосфат», расположенный вблизи областного центра.

На запрос МИА «Казинформ» в департамент по ЧС Жамбылской области была подтверждена эта версия. Как пояснил по телефону корреспонденту МИА «Казинформ» генеральный директор ТОО «Казфосфат» Мукаш Искандир, химическое производство не имеет к этому никакого отношения.

«Казфосфат там стоит уже 65 лет, можно посмотреть, откуда этот дым. Я читаю то, что пишут, вижу эти высказывания, люди жалуются, особенно на Химпоселке, что дым от того, что что-то там жгут. Но можно посмотреть, с высоты, сейчас это не проблема, откуда идет этот дым. У нас там, в основном, водяные пары и едкого дыма у нас нет. Это не к нам», - заверил руководитель товарищества.

По данным дирекции ТОО «Казфосфат», на химических предприятиях региона с целью снижения негативного воздействия на окружающую среду разработан ряд природозащитных мероприятий.

Это система утилизации фосфорного шлама в электротермических печах, специальные очистные сооружения, фильтры. Филиал ТОО «Казфосфат» завод «Минеральные удобрения» представляет собой химический завод по выпуску минеральных удобрений, кормовых обесфторенных фосфатов для сельского хозяйства.

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