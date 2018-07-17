Будут проводиться планово-профилактические работы.

В Казахстане 18 июля будет временно приостановлено вещание телерадиоканалов, сообщает Zakon.kz.

"18 июля с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радио сигнала",- говорится в сообщении.

"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.

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