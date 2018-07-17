Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Казахстане 18 июля будет временно приостановлено вещание телерадиоканалов

Будут проводиться планово-профилактические работы.

Фото : inform.kz17 июля 2018, 08:34

В Казахстане 18 июля будет временно приостановлено вещание телерадиоканалов, сообщает Zakon.kz.

"18 июля с 03:00 до 17:00 (по времени Астаны) в спутниковой и эфирной сети телерадиовещания АО "Казтелерадио" будут проводиться планово-профилактические работы с пропаданием телевизионного и радио сигнала",- говорится в сообщении.

"Казтелерадио" приносит извинения за временные неудобства.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты