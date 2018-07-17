На пять лет колонии осудили главу секты "бога Кузи"

Суд признал Андрея Попова виновным в избиении адептов и мошенничестве.

Пресненский суд Москвы приговорил к пяти годам колонии лидера секты "бога Кузи" Андрея Попова, признав его виновным в избиении адептов и мошенничестве на более чем 7 млн рублей (более 35 млн тенге), передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать Попова виновным и назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласила решение судья Елена Абрамова. Суд не стал назначать Попову дополнительное наказание в виде штрафа и ограничения свободы.

Кроме того, суд приговорил главного бухгалтера секты Галину Маркевич к четырем годам девяти месяцам заключения, Надежду Розанову - к четырем годам 10 месяцам и Жанну Фролушкину - четырем годам и 11 месяцам колонии. Большая часть гражданских исков, заявленных в ходе заседания потерпевшей стороной, была удовлетворена судом.

Как ожидается, защита обжалует приговор, так как настаивала на оправдании подсудимых.

В приговоре отмечалось, что созданная и руководимая Поповым секта "бога Кузи" представляла собой псевдоправославную группу. "Суд пришел к выводу, что Попов выдавал себя за сотрудника РПЦ, фигуранты принимали участие в обрядах психологического и физического воздействия на граждан и вводили их в заблуждение", - отметила судья.

В ходе прений сторон гособвинитель попросил признать виновным и приговорить Попова к семи годам колонии общего режима. Кроме того, прокурор просил приговорить к реальным срокам и других фигурантов дела: главного бухгалтера секты Маркевич - к пяти годам, Розанову и Фролушкину - к шести годам лишения свободы.

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