Forbes перечислил самых высокооплачиваемых знаменитостей

Первое место в нем занял не проигравший ни одного боя за свою карьеру боксер Флойд Мейвезер.

Forbes составил список самых высокооплачиваемых знаменитостей мира, в который вошли спортсмены, музыканты, актеры и телеведущие, передает РБК.

Доход Флойда Мейвезера, по оценкам Forbes, за год составил $285 млн. Из них $275 млн он получил за бой с Конором Макгрегором.

Актер Джордж Клуни за год заработал $239 млн. Значительную долю от этих средств составил доход от продажи основанной им компании по производству текилы Casamigos.

20-летняя модель Кайли Дженнер заработала $166,5 млн благодаря линии косметики Kylie Cosmetics, основанной в феврале 2016 года.

Джудит Шейндлин​ — адвокат, судья и телеведущая, прославилась благодаря телешоу «Судья Джуди», которое она ведет с 1996 года. Ее годовой доход составил $147 млн.

Дуэйн «Скала» Джонсон начинал карьеру в рестлинге, дебютировав в WWF в 1996 году. Позднее он перешел в киноиндустрию: последним блокбастером с его участием стала картина «Джуманджи: Зов джунглей».

Ирландская рок-группа U2 оказалась на шестой строчке рейтинга с годовым доходом в $118 млн. Их концертный тур The Joshua Tree Tour 2017 собрал $316 млн.

На седьмой строчке рейтинга также оказалась рок-группа с Британских островов — Coldplay. Их годовой доход составил $115,5 млн.

Аргентинский нападающий Лионель Месси заработал за год $111 млн. В ноябре 2017 года он согласился продлить контракт с «Барселоной» до сезона 2020-2021 года. За это он получил годовой оклад и бонус в размере более $80 миллионов.

Британский поп-музыкант Эд Ширан стал самым высокооплачиваемым сольным музыкантом в рейтинге Forbes. За год благодаря ряду удачных выступлений и хорошим продажам сингла Shape of You он заработал $110 млн.

Криштиану Роналду уступил Лионелю Мессии в рейтинге Forbes по размеру дохода. За год он заработал $108 млн. ​По его текущему контракту с «Реалом» он должен получать более $50 миллионов в течение следующих трех лет. Его пожизненный рекламный контракт с Nike принес ему $1 млрд.

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