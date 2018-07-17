"Я смотрел ей в глаза" - полицейский предотвратил попытку суицида в ВКО

Женщина пыталась покончить жизнь самоубийством.

Устькаменогорские полицейские спасли женщину, которая собиралась сброситься с автомобильного моста, передаёт корреспондент Bnews.kz.

14 июля житель Усть-Каменогорска, проходя по мосту через реку Ульба, увидел женщину, которая перелезла через перила и явно собиралась спрыгнуть с моста. Мужчина незамедлительно позвонил на 102. В свою очередь стражи порядка не заставили себя долго ждать, находившийся недалеко экипаж дорожно-патрульной полиции за несколько минут прибыл на место.

"Наша задача была действовать быстро, в то же время не спугнуть женщину, ведь она могла в любой момент спрыгнуть", - рассказал младший лейтенант УВД Усть-Каменогорска Рустам Агибаев.

Он отметил, что начал задавать ей вопросы и пытался наладить с ней контакт, и как только она замешкалась, вместе с коллегой - старшим сержантом полиции Жасуланом Бекболатулы подбежали к ней, схватили крепко за руки и перетащили через перила.

"Все это время я старался держать с ней зрительный контакт и практически ни на минуту не отводил взгляд, чтобы среагировать в любой момент. К счастью, всё обошлось и мы успели вовремя", - рассказал Жасулан Бекболатулы.

На данный момент полицейскими проводится расследование по факту попытки суицида. Стражи порядка выясняют, что подтолкнуло 33-летнюю женщину на такой отчаянный шаг.

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