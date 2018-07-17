На что стоит обращать внимание при страховании

При выборе страховой организации следует обращать внимание не только на принятые в отношении страховой организации ограниченные меры воздействия и санкции, но и на ее финансовое положение.

В Национальном банке РК рассказали, на что стоит обращаться внимание при выборе страховой компании, передает Zakon.kz.

Так, при выборе страховой организации следует обращать внимание не только на принятые в отношении страховой организации ограниченные меры воздействия и санкции, но и на ее финансовое положение (рейтинги надежности, финансовую устойчивость, тарифы и осуществленные страховые выплаты) и условия договоров страхования, в особенности на следующее:

- размеры страховых премий;

- размеры страховых сумм;

- франшизы;

- перечень страховых случаев;

- основания освобождения страховой организации от осуществления страховой выплаты;

- «территория страхования» - территория (город Казахстана), на которую распространяется договор страхования;

- условия расторжения договора, в том числе досрочного.

Как отметили в Нацбанке, в случае нарушения прав потребителей можно обратиться:

в Национальный Банк Республики Казахстан: письменно по адресу: 050000, г.Алматы, ул.Айтеке би, 67, e-mail: info@kzp.nationalbank.kz;

в Общественную приемную Национального Банка Республики Казахстан за получением правовой помощи по адресу: г.Алматы, ул.Айтеке би, 67, телефон для справок 7(727)2619213, 7(727) 2788104 вн.2061;

в раздел «Защита прав потребителей финансовых услуг» мобильного приложения «НБК «Online», являющегося своего рода мобильной версией Общественной приемной Национального Банка (Мобильное приложение «НБК «Online» доступно для скачивания на государственном и русском языках в магазинах AppStore и PlayMarket);

к страховому омбудсману, независимому в своей деятельности физическому лицу, осуществляющему на безвозмездной основе урегулирование взаимоотношений между страхователями (выгодоприобретателями) и страховщиками, возникающих из договоров обязательного страхования ответственности владельцев транспортных средств.

Реквизиты страхового омбудсмана: 050042, Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Рыскулбекова 28/7, 2 этаж (в здании АО ФГСВ), e-mail: office@omb.kz, вэб-сайт www.insurance-ombudsman.kz, тел/факс +7 (727) 382-41-74, +7 708 151 5235.

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