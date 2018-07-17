Первые две операции по пересадке почки прошли в ВКО

Восточноказахстанские врачи имеют достаточные знания для того, чтоб оперировать самостоятельно.

В настоящий момент Центр трансплантологии в Восточном Казахстане является одним из четырех уникальных региональных центров трансплантации в стране. Только в этом регионе сейчас в трансплантации почки нуждаются около 500 человек. 26 и 27 июня в восточноказахстанском Центре успешно провели две первых операции по пересадке почки, сообщает Инфоцентр ВКО.

На протяжении четырех часов местные хирурги под руководством руководителя республиканского координационного центра по трансплантации, профессора Жаксылыка Доскалиева провели одну из сложнейших операций. 56-летняя жительница Усть-Каменогорска стала донором почки для своего 32-летнего сына. Несмотря на то, что для успешной пересадки органа, необходима совместимость порядка 60 критериев, операция прошла успешно. Сейчас мужчина продолжает лечение. Как говорит Жаксылык Доскалиев, восточноказахстанские врачи имеют достаточные знания для того, чтоб оперировать самостоятельно.

- При поддержке акима области Даниала Ахметова здесь построена абсолютно новая система операционной. Клиника доведена до такого уровня, что можно проводить высокотехнологические операционные вмешательства. Огромнейшая перспектива развития Центра трансплантологии. Здесь можно будет проводить пересадку не только почек, но и печени, и сердца. Самое главное – большой энтузиазм местных врачей. Можно сказать, что с этого дня трансплантационная помощь стала доступна для всех жителей этого региона, - рассказал профессор.

Вторую операцию восточноказахстанские врачи провели самостоятельно. Пациенткой стала жительница Курчумского района Анар Аубакирова. В 2015 году женщине поставили диагноз - гламированный нефрит. С октября 2017 года пациентка была вынуждена 3 раза в неделю приезжать в больницу для проведения гемодиализа.

- Когда мне предложили операцию и сказали, что это первый случай в Восточном Казахстане, я не раздумывала и не сомневалась. Назад дороги не было. Донором для меня стала моя сестра, у нас была идеальная совместимость, поэтому операция и период приживления прошли без труда, - рассказала Анар Аубакирова.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо и уже готова к выписке.

Отметим, что послеоперационное лекарственное обеспечение в Казахстане является бесплатным.

- После пересадки почки человек должен всю жизнь употреблять препараты, применяемые для обеспечения искусственного угнетения иммунитета. Казахстан – единственная страна, где закупаются оригинальные лекарства и отпускаются на бесплатной основе, - говорит Жаксылык Доскалиев.

По словам заведующего урологического отделения Сергея Белых, проведение следующих операций данного характера планируется в октябре.

- Сейчас мы впервые провели две операции. Нужно перевести дух, подсчитать расходы медикаментов, составить список необходимых препаратов.

В целом руководитель республиканского координационного центра по трансплантации, профессор Жаксылык Доскалиев высоко оценивает работу восточноказахстанских хирургов, а также планирует дальше сотрудничать с ними.

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