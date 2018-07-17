Какие незаконные объекты будут снесены в Алматы

Выявлено 77 незаконных объектов.

Какие незаконно построенные объекты будут снесены в Алматы, рассказал на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций руководитель городского управления архитектурно-строительного контроля Багдат Манзоров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы проверяли здания по улице Жибек Жолы и выявили 77 незаконных объектов. Из них 33 пристройки, их снесли по Панфилова, Гоголя, Жибек Жолы, по этим улицам строят много кафе, которые не соблюдают архитектурные нормы. Осталось в общем 12 объектов, подлежащих сносу», - сказал Багдат Манзоров.

По словам Б. Манзорова, в целом выявлено 77 незаконных объектов, из них снесено - 65, не снесено - 12.

«В рамках реализации программы Яна Гейла, по проспектам Назарбаева, Абая, Абылай Хана, улиц Гоголя и Желтоксан были обследованы 111 объектов. В скором времени ожидается снос донерной, расположенной на пересечении улиц Тимирязева и Гагарина. По улице Жибек Жолы снесено 12 автомоек и СТО, которые были незаконно построены. На пересечении проспекта Абая и улицы Байтурсынова снесут в скором времени незаконно возведенный обменный пункт. На улице Толе би, угол улицы Назарбаева, также есть незаконные донерные, которые снесут», - уточнил Багдат Манзоров.

Стоит отметить, управлением проведено 557 внеплановых проверок, 1 028 проверок в рамках иной формы контроля, выдано 344 предписания на устранение допущенных нарушений, также проведено 2 435 проверок деятельности технического надзора.

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