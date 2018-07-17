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Власти Астаны просят горожан с пониманием отнестись к ремонтным работам на дорогах

Ремонтные работы ведутся по пр. Мангилик ел на участке от ул. Сарайшык до ул. Керей-Жанибек хандар.

Фото : tsn24.ru17 июля 2018, 18:09

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны в рамках среднего ремонта автомобильных дорог проводит ремонтные работы по пр. Мангилик ел на участке от ул. Сарайшык до ул. Керей-Жанибек хандар, сообщает zakon.kz со сслыкой на официальный сайт столичного акимата.

В связи с загруженностью улицы в дневное время, а также по причине сжатого графика работы по фрезерованию и асфальтированию дорожного полотна будут проводиться в дневное и ночное время.

Просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к ремонтному процессу и к круглосуточному режиму работ, а также заранее планировать свой маршрут во избежание возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.


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