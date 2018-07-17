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Международную Ассоциацию прокуроров заинтересовал опыт казахстанских коллег

Основной целью визита зарубежных прокуроров в Астану стало ознакомление с реформами Казахстана в сфере уголовного правосудия.

Фото : prokuror.gov.kz17 июля 2018, 20:35

Встреча с Президентом Международной Ассоциации прокуроров Герхардом Ярошем прошла в Генеральной прокуратуре Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Интерес иностранных коллег вызвал опыт Казахстана в вопросах гуманизации уголовной политики, позволивший улучшить позиции страны в мировом тюремном рейтинге с 3-го до 82-го уровня.

В результате за последние 27 лет тюремное население страны сократилось на 66 тыс (со 100 тыс до 34 тыс). Закрыто 8 колоний. Ежегодная экономия бюджета составляет 12 млрд тенге.

При этом, снижение тюремного населения не повлекло ухудшения криминогенной ситуации и ежегодно преступность, в том числе рецидивная снижается на 7-10%.

Обсуждая реализацию проекта по цифровизации уголовного процесса, отмечено, что с начала года свыше 4 тыс уголовных дел расследуется в электронном формате.

В подобном формате в суд направлено более 1,8 тыс дел, из которых 1,3 тыс дел уже рассмотрены с вынесением решения.


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