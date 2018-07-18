Илон Маск извинился за «педофила»
Маск указал, что был разгневан, когда обозвал британца.
Американский предприниматель Илон Маск извинился перед британским дайвером Верном Ансвортом за то, что назвал его педофилом. Пост бизнесмен разместил на своей странице в Twitter.
Маск указал, что был разгневан, когда обозвал британца. По его словам, тот «сказал неправду и предложил вступить в сексуальный контакт с мини-субмариной, построенной из доброты и с учетом данных от лидера команды дайверов», участвовавших в спасении детей из затопленной пещеры в Таиланде, пишет Lenta.ru.
«Как бы то ни было, его действия не могут служить оправданием моим, и потому я приношу извинения мистеру Ансворту и компаниям, которые я представляю как их глава. Это моя, и только моя вина», — написал бизнесмен.
Маск предлагал свою помощь по спасению детей из пещеры. Для этого он вместе с командой инженеров собрал мини-субмарину и привез ее к месту происшествия.
Ансворт, участвовавший в операции, заявил, что идея является пиар-ходом и посоветовал «засунуть эту подлодку куда поглубже». В ответ бизнесмен назвал дайвера педофилом. После британец заявлял, что рассматривает возможность подать на Маска в суд.
Группа из 12 школьников и их футбольного тренера пошла в пещеру после тренировки 23 июня. Сначала внутри было сухо, но вскоре пошел дождь, и вход затопило. Всех пропавших нашли живыми через десять дней после исчезновения. Они сидели в одном из гротов в четырех километрах от входа. Спасательная операция продлилась до 10 июля.
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