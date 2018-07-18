В Астане ограничено движение транспорта на одной из улиц

Столичные полицейские рекомендуют водителям заранее планировать маршрут.

В связи с проведением дорожных работ по ул.Мангилик Ел на участке от улицы Сарайшык до улицы Керей Жанибек хандары в настоящее время частично ограничено движение транспорта, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДВД столицы.

"В связи с чем, во избежание образования заторовых ситуаций, Управление административной полиции ДВД г.Астана просит жителей и гостей столицы исключать из маршрутов движения на личном транспорте указанный участок улицы на период производства ремонтных работ и рекомендует пользоваться альтернативными автодорогами (ул.Туркестан, ул.Акмешит, ул.Бокейхана)", - говорится в сообщении.

Также, с 27 июля на данном участке планируется полное ограничение движения автомашин для укладки верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

"На период закрытия улицы, рекомендуем осуществлять движение в объезд данного участка через улицу Сарайшык на улицу Туркестан и на улицу Акмешит (при движении со стороны правого берега), а также через улицу №24 и Бокейхана (при движении со стороны аэропорта). В целях увеличения пропускной способности по предлагаемым маршрутам будут изменены режимы работы светофоров на перекрестках и исключена остановка/стоянка автомашин вдоль проезжей части путем установки соответствующих дорожных знаков", - отметили в ДВД.

Столичные полицейские рекомендуют водителям заранее планировать маршрут.

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