В Казахстане отметили 100-летие со дня рождения Нельсона Манделы

Он является одним из самых известных заступников за права человека и борцов с расовой дискриминацией.

Международный день Нельсона Манделы был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2009 году в знак уважения к наследию правозащитника, передает Zakon.kz.

Решение Генеральной Ассамблеи ООН об учреждении Международного дня Нельсона Манделы стало первым в истории организации случаем провозглашения «всемирного дня» в честь отдельной персоны.

Наряду с этим, с 2016 года данная дата обозначена в Международном календаре как День защиты прав заключенных и усовершенствования условий содержания в местах ограничения и лишения свободы.

В декабре 2015 года Генеральная Ассамблея ООН приняла обновленные Минимальные стандартные правила обращения с заключенными, которые отражают новый подход к управлению тюрьмами в 21 веке и защите прав осужденных. Отдавая дань уважения памяти известного правозащитника, который в ходе долгой борьбы за права человека, равенство и демократию провел в заключении 27 лет, свод правил был назван в его честь Правилами Нельсона Манделы.

- Международная тюремная реформа (PRI) поддерживает и продвигает стандарты, содержащиеся в данном документе, стремится к внедрению данных правил в законодательства стран и их соблюдению, - говорит региональный директор Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии Азамат Шамбилов. - Обновленные Правила являются универсальными и признанными минимальными стандартами для персонала пенитенциарных учреждений при обращении с заключенными, которые имеют огромное значение и оказывают влияние на развитие системы тюремного законодательства, политику и практику государств-членов во всем мире. Казахстан как участник ООН, придерживается курса гуманизации уголовной политики и поступательно стремится к сокращению тюремного населения, в связи с этим необходимо внедрять все международные стандарты и данные Правила на законодательном уровне. Важно отметить, что за последние 17 лет снизил количество тюремного населения, занимая сегодня 50 место по общему тюремного рейтингу в мировой таблице, а по индексу – 83 место с показателем 186 осужденных на 100 тысяч населения, находясь между Аргентиной и Венгрией.

Однако мировая практика показывает, что самое оптимальное количество – это 100 осужденных на 100 тысяч населения. Важно эффективно скоординировать действия государственных органов, усилить реинтеграционные программы. Осужденные направляются в тюрьму для исправления, а не для наказания. Очень важно должным образом обеспечить право каждого задержанного и арестованного на объективное медицинское освидетельствование независимым медицинским работником, как того требуют Правила Манделы. Также в данных правилах, как и в других международно-правовых документах, говорится о том, что никто не должен подвергаться пыткам ни при каких обстоятельствах. Не менее важно усилить институт альтернативных мер, несвязанных с лишением свободы, но несущих характер восстановительного правосудия, считает Шамбилов.



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