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Город-призрак на Диком Западе купили за 1,4 миллиона долларов

После падения стоимости серебра и нефти жители стали покидать Керро-Гордо.

Фото : Susan Sterner / AP19 июля 2018, 00:52

Опустевший шахтерский городок Керро-Гордо в американском штате Калифорния продан за 1,4 миллиона долларов. Об этом сообщает CNN.

Керро-Гордо появился в 1865 году по соседству с серебряным рудником. Какое-то время он занимал первое место в штате по добыче серебра и свинца. По словам агента по продаже недвижимости, городок был неотъемлемой частью Дикого Запада. «Во времена его расцвета там в среднем раз в неделю случалось убийство», — отметил он.

После падения стоимости серебра и нефти жители стали покидать Керро-Гордо. Затем произошел большой пожар, и город окончательно обезлюдел. В городе сохранились 22 здания, в том числе гостиница, салун, музей, часовня и общежитие для рабочих, которые пустовали несколько десятилетий.

Керро-Гордо выставили на продажу около месяца назад по стартовой цене 925 тысяч долларов. С тех пор поступило около десятка предложений на сумму до двух миллионов долларов. Новым владельцем города стала инвестиционная группа, которая намерена превратить его в туристическую достопримечательность.

Сделка была заключена в пятницу, 13-го. «В духе настоящего города-призрака», — прокомментировал агент по продаже недвижимости.


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