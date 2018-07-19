Рэпер Бездушный совершил суицид после травли из-за сайта для гей-знакомств
Конфликт произошел в местной кальянной.
Фото : страница Артас Бездушный во «ВКонтакте»19 июля 2018, 01:10
Смоленский рэпер Роман Терещенков, известный под псевдонимом Артас Бездушный, покончил с собой после конфликта в местной кальянной. Об этом рассказал «Ленте.ру» друг погибшего, пожелавший сохранить анонимность.
За день до своей смерти Терещенков опубликовал во «ВКонтакте» видеообращение, в котором рассказал, что в кальянной его избивал, запугивал и «заставлял за что-то извиняться» другой мужчина.
«Дело в том, что меня взломали и написали в гейских группах что-то вроде "ищу пассива". Он это увидел, начал мне писать, ржать надо мной, писать, что я гомик. А я просто сделал вывод логический — если он нашел эти группы, эти посты, значит, он сам там лазит», — заявил рэпер.
Собеседник «Ленты.ру» сообщил, что после инцидента Терещенков обратился в полицию.
«Вечером того же дня Рому нашли под окнами собственного дома. Он еще дышал, но кости были переломаны», — сказал друг погибшего.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4928754-1913eac53b4a19dd4ffd6820aeece89f
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...