Ученые научились находить рак на ранней стадии

Свою разработку ученые испытали на свиньях.

Ученые из Стэнфордского университета в США разработали технологию, позволяющую выявлять онкологические заболевания на ранней стадии. Описание разработки опубликовано в журнале Nature Biomedical Engineering, передает РИА Новости.

Новая технология работает с циркулирующими опухолевыми клетками (ЦОК), которые отделяются от первоначально возникшей в организме опухоли и попадают в кровоток. Они способствуют появлению метастазов, вторичных очагов заболевания.

Авторы новой методики предлагают вылавливать ЦОК из кровотока при помощи железных наночастиц. На их поверхности размещают антитела к белку EpCAM, который присутствует на поверхности многих ЦОК, при этом на обычных клетках крови этот белок не появляется. Частицы вводят в кровоток, где они связываются с циркулирующими опухолевыми клетками.

Затем в вену пациента с помощью катетера вводится тонкая намагниченная проволока, которая притягивает железные частицы, а с ними и раковые клетки. По словам ученых, такая технология позволяет поймать в 10 — 80 раз больше циркулирующих клеток, чем стандартный анализ крови.

Свою разработку ученые испытали на свиньях. В кровоток животных специально ввели раковые клетки, которые имитировали ЦОК. В результате проволока, введенная в вену за ухом животного, эффективно выловила движущиеся клетки.

В скором времени ученые хотят испытать новую технологию на людях, но перед этим им нужно исследовать степень влияния наночастиц на организм человека.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!